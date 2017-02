Vandalen slaan toe bij Beerschot Wilrijk

Kiel - Vandalen hebben het afgelopen weekend vernielingen aangericht in het stadion van Beerschot Wilrijk. Een monument dat de supporters aan de Olympische Spelen herinnert, werd beschadigd.

De vandalen geraakten vermoedelijk via de hoofdingang binnen op het terrein. Ze viseerden een paal met daarop richtingaanwijzers naar alle steden die ooit de Olympische Steden organiseerden. In totaal werden veertien bordjes beschadigd.

Wellicht was er alcohol in het spel, want ’s anderdaags vonden medewerkers van Beerschot Wilrijk lege flessen sterkedrank terug.

De politie onderzoekt het vandalisme en heeft camerabeelden bij de club opgevraagd.