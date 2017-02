Bruggen Park Spoor Noord brokkelen af

Met beide viaducten die over Park Spoor Noord lopen, is een probleem. Het ene werd beschadigd bij een ongeval, in het andere is betonrot vastgesteld.

Over Park Spoor Noord lopen twee viaducten: het Hardenvoortviaduct dat de Leien met de Noorderlaan verbindt en Viaduct-Dam, dat de Ellermanstraat met de Bredastraat verbindt. Onder beide viaducten staan sinds een tijdje nadarhekken.

In het geval van het Viaduct-Dam is dat omdat er aan de brug beschadigingen zijn ontstaan. Die zijn het gevolg van een auto-ongeluk eind 2016. Er zit een gat in de zijkant van de brug en omdat er stenen naar beneden waren gekomen, is de passage eronder deels afgesloten. “De gunningsprocedure voor de herstelling is lopende”, zegt stadswoordvoerder Dirk Delechambre. “We verwachten dat de werken kortelings zullen kunnen aanvatten.”

Skatepark

Onder het Hardenvoortviaduct, waar het skatepark ligt, staan ook nadarhekken. Die staan er dan weer omdat er betonrot in de steunpilaren onder het viaduct is vastgesteld. “Daar zal de herstelling mogelijk iets langer op zich laten wachten, omdat die opgenomen zijn in het Noorderlijn-project”, zegt Delechambre.

Een termijn kan de woordvoerder niet geven. Wel geeft hij mee dat er op geen van beide plaatsen sprake is van een gevaarlijke situatie.