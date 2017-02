Acolatse bezorgt Westerlo broodnodige drie punten

Westerlo heeft de 25ste speeldag in de Jupiler Pro League afgesloten met een zuinige zege na een slappe partij tegen STVV. Dankzij Elton Acolatse pakt Westerlo zo cruciale drie punten en wippen ze in het klassement over Eupen naar de veertiende plaats. Sint-Truiden blijft elfde. Bekijk de beelden vanaf 23 uur op Sportwereld.be.

In begin van de partij was het vooral wennen aan het felle kleurtje om de schouders van het STVV-elftal, dat voor de gelegenheid in het oranje gehuld was. Het spel daarentegen was een pak minder flitsend. Zowel de troepen van Jacky Mathijsen als die van Ivan Leko sprongen slordig met hun kansen om. De hoofdvogel in de eerste helft werd afgeschoten door Yohan Boli voor Sint-Truiden. Van Langendonck verkeek zich op een hoge bal, die bij Peeters belandde. Die stuurde hem door richting Boli, die zijn hoek maar uit te kiezen had. Helaas besloot de STVV-spits op de paal. De bal ‘kuste’ nog even de doellijn, maar rolde dan toch weg van de netten. Een ongelooflijke misser.

Boli mist een enorme kans, die op de paal gaat! Foto: BELGA

Het tempo modderde aan, aanvallen bleven schaars. Boli probeerde wel nog zijn flater goed te maken met een afstandschot, maar die bal ging meters over. Toch ging Sint-Truiden aan de haal met de meeste kansen voor de rust. Stef Peeters – bezig aan een goed seizoen bij de Kanaries – stoomde door de Westelse verdediging en vuurde de bal af. Van Langendonck nam in twee tijden. Westerlo kwam in de 42ste minuut nog even opzetten via een vrije trap. Strandberg kon de bal met het hoofd verlengen in de box, maar het leer ging maar centimeters naast. Het was de beste kans voor de Kemphanen voor de rust, die eindigde op een 0-0-eindstand.

Strandberg kopte centimeters naast de goal. Foto: BELGA

In de tweede helft leek de partij meer in evenwicht, met kansen voor zowel Westerlo als STVV. De eerste grote kans na de pauze kwam weer bij de voeten van Yohan Boli. Hij had de bal andermaal maar binnen te tikken, maar besloot op Van Langendonck. Omdat hij te veel morste, werd hij in de 59ste minuut ook wijselijk naar de kant gehaald door Leko. Bij Westerlo kon Yoni Buyens bijna de score openen. STVV krijgt Buyens maar niet van de bal binnen de zestien. Zijn eerste poging botste op een Truiense voet, maar het leer keerde wel terug. De Westelse aanvaller twijfelde te lang voor poging twee, waarna de STVV-verdediging hem weer handig de bal ontfutselde.

Westerlo gevaarlijk

Langzaam maar zeker toonde Westerlo zich de gevaarlijkste met kansen voor Buyens, Acolatse en Ganvoula. Enkel de efficiëntie ontbrak nog bij de voorlaatste uit de stand. Toch maakten ze het STVV knap lastig, want de Kanaries van Ivan Leko kwamen er nog maar met moeite aan te pas. STVV-doelman Pirard moest ook nog stevig aan de bak op een knal van Rommens. Maar een kwartier voor tijd stokte het tempo opnieuw. Het omgeploegde veld in ’t Kuipje hielp niet echt om de bal vlotter te laten rollen.

Acolatse kan dan toch scoren voor Westerlo vandaag na een klasseflits. Foto: Photo News

Tot acht minuten voor het einde Elton Acolatse verschroeiend uithaalde. Na een paar pogingen brak de flankaanvaller dan toch de ban. Met een individuele actie ging hij kwiek voorbij Fernandes en joeg de 1-0 snoeihard via de korte hoek binnen. Een klasseflits waarmee de Nederlandse Ghanese Westerlo de gouden en broodnodige drie punten bezorgde. In de stand wipt Westerlo over Eupen met 22 punten. STVV behoudt zijn elfde plaats.