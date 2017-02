Kat Kerkhofs lacht met 'onzichtbare vriend' van Dries Mertens

Dries Mertens droogde zaterdag met Napoli het arme Bologna af met 1-7. De Rode Duivel trof zelf drie keer raak, goed voor een hattrick. Mertens zit nu aan zestien doelpunten in de Serie A en is daarmee voorlopig topschutter. Tijdens de wedstrijd was onze landgenoot echter het onderwerp van een vreemd tafereel. Mertens zat op de grond na een actie maar niemand hielp hem overeind. En dus bood zijn 'onzichtbare vriend' hulp. Tot hilariteit van mevrouw Mertens, Kat Kerkhofs. Zij deelde het fragment op haar Instagrampagina

Mertens scoorde zaterdagavond natuurlijk driemaal en kroonde zich zo tot de (voorlopige) topschutter in Italië!