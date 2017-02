Zandhoven - De twee aangrenzende deelgemeenten - Pulle en Pulderbos - speelden zondag hun match van het jaar.

Er is altijd wel wat rivaliteit geweest tussen de twee, zowel in sport als in de politiek. Over één ding zijn de inwoners het echter eens: ze krijgen te weinig aandacht van de voetbalbond én van de media. Ten onrechte want met 500 aanwezige toeschouwers was de beleving fenomenaal.