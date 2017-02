Jonge journalisten schrijven over blauwe planeet

Essen - De Junior Journalist-wedstrijd is de grootste schrijfwedstrijd voor jongeren in Vlaanderen en vindt elk jaar plaats in tientallen plaatselijke Davidsfonds afdelingen, ook in Essen. Het thema van de editie 2016-2017 is het milieu - oftewel: hoe groen is onze blauwe planeet?

Het thema van de 66ste Junior-Journalistenwedstrijd draaide rond de vraag hoe groen onze blauwe planeet is. Maar liefst 381 werkjes uit negentien klassen uit het basisonderwijs werden ingestuurd. Daarvan werden er 38 uitgekozen om een diploma te ontvangen.

"Het onderwerp 'Hoe groen is onze blauwe planeet?' is een niet zo evident onderwerp", zegt Janine Spaens van Davidsfonds Essen. "Maar de laureaten van de laatste graad van het basisschool in Essen hebben duidelijk heel goed begrepen waar het om gaat. Zo schreven ze over vogels die geen nestjes meer kunnen bouwen, wegens het verlies van bomen en bossen. Over vissen die ziek worden van restafval in de rivieren en in de zeeën. Over zwerfvuil, over propere lucht of over het gebruik van openbaar vervoer. Zowat alles kwam aan bod."

Alvorens de laureaten hun diploma en een boekenpakket in ontvangst mochten nemen kregen de jongeren eerst nog een lezing door enkele medewerkers van het Vlaams Kennis- en Vormingscetrum voor Natuur en Milieu De Vroente en Grenspark vzw. Zij werkten samen met de Jeugdbond voor Natuur en Milieu Akerland en Grenspark.

Robbe van Gink van basisschool Mariaberg mag met zijn werk de gemeente Essen vertegenwoordigen op de nationale wedstrijd in HETPaleis in Antwerpen op 6 mei.