Kosovaarse tiener Djellza treedt op tijdens feest voor vluchtelingen en nieuwkomers

Djellza (16), het Kosovaarse meisje dat recent een verblijfsvergunning kreeg, heeft zaterdagavond opgetreden in Mechelen. “Na heel de moeilijke periode wilden wij haar eens iets laten doen wat ze graag doet. Eindelijk kan ze gewoon een meisje van zestien zijn”, klinkt het.

In de Dijlestad vierde afgelopen weekend ‘Welcome in Mechelen’ zijn eerste verjaardag. Het netwerk van vrijwillige Mechelaars ondersteunt vluchtelingen en nieuwkomers. “Samen met veel andere mensen en organisaties hebben wij Djellza op een logistieke manier geholpen, zodat ze ergens terechtkon”, zegt Tjhoi Ng Sauw van Welcome in Mechelen.

Als dochter van asielzoekers kwam ze destijds mee naar ons land, en ondertussen woont ze hier al bijna haar hele leven. Tot ze plots na zestien jaar uitgewezen dreigde te worden. Een verblijfsvergunning van een jaar biedt haar nu opnieuw enig perspectief. De solidariteit met het meisje is groot.

Foto: Jan smets

Kippenvel

Maar zaterdag wilden de mensen van Welcome in Mechelen haar vooral alle emoties van de voorbije maanden doen vergeten. “Eindelijk kon ze eens gewoon een meisje van zestien zijn, en niet meer het meisje zonder papieren. Ze kon gewoon zichzelf zijn en doen wat ze graag doet”, geeft Tjhoi aan.

Het Mechelse meisje met Kosovaarse roots bracht onder meer een nummer van Adel. En het bekende nummer ‘We shall overcome’, voor de 280 aanwezigen een kippenvelmoment. “Het was een erg ontroerend optreden. Voor veel mensen in de zaal ook herkenbaar, omdat ze in min of meer een vergelijkbare situatie zitten. Zestien jaar in onzekerheid leven, dat is heel lang. Het moet het langst lopende asieldossier uit de Belgische geschiedenis zijn. We zijn blij dat het nu achter de rug is voor haar”, vertelt Tjhoi.

LEES OOK. School Djellza (16): “We hopen dat verblijfsvergunning nog wordt verlengd”