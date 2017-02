Open brief aan stad: “Elke Mechelaar heeft recht op zuivere lucht”

Mechelen - Midden deze maand starten de eerste voorbereidingen voor de invoering van een lage-emissiezone (LEZ) in Mechelen. Met een open brief vraagt inwoner Arne Daneels om de invoering ruimer te bekijken dan de binnenstad alleen. Bijna tweehonderd mensen steunen hem.

Daneels heeft zaterdag zijn open brief gepost. Dat doet hij onder meer met de steun van Thuis in Nekkerspoel, waar hij zelf actief is, en met buurtraad De Spreeuw uit Muizen. “Ik was blij te horen dat Mechelen het voorbeeld van Antwerpen en tweehonderd andere Europese steden volgt”, zegt hij.

Toch hoopt de dertiger dat het stadsbestuur een stap verder gaat dan enkel de invoering binnen de vesten. “We willen het college van burgemeester en schepenen vragen om verder te gaan dan symboolpolitiek en echte daadkracht te tonen. Doe wat rechtvaardig is en geef elke Mechelaar waar hij recht op heeft: zuivere lucht”, stelt Arne Daneels.

"Veel fijn stof aan invalswegen"

Als argument haalt hij aan dat de binnenstad al voor een groot deel autoluw is, terwijl vooral de invalswegen veel verkeer slikken. “En dus veel fijn stof. Denk maar aan de vesten, de Battelse- of de Leuvensesteenweg. Maar ook aan de mensen die er langs wonen en hoeveel scholen, kinderdagverblijven en rusthuizen op deze assen liggen”, legt Daneels uit.

De Mechelaar, zelf milieudeskundige van beroep, waarschuwt voor de gevolgen van fijn stof. “Het dringt tot in de diepste en kleinste longblaasjes door. Daardoor presteren kinderen slechter op school en ouderen krijgen meer long- en hartproblemen. Wist je dat elke Vlaming gemiddeld één levensjaar verliest door luchtvervuiling? Bij stadsbewoners is dat nog meer”, zegt Arne Daneels.

"Rondrijden in vervuilende auto geen recht"

Voor hem is een lage-emissiezone een eerste stap. Andere belangrijke bronnen van vervuiling die hij noemt zijn de industrie en verwarming. “Maar we kunnen onze economie moeilijk helemaal stilleggen om opnieuw volledig zuivere lucht te bekomen”, zegt hij. "Rondrijden in een oude, vervuilende wagen, vind ik geen recht. Het hoort thuis in het rijtje van roken op restaurant, asbest in gebouwen en zwangere vrouwen die wijn drinken. Het was vroeger heel gewoon, maar ondertussen weten we wel beter.”

Het stadsbestuur start midden deze maand de eerste gesprekken op voor de invoering van de lage-emissiezone. “In eerste instantie gaan we bekijken op welke manier we dat gaan doen, en hoe groot de zone moet zijn. Daartoe zitten binnenkort verschillende diensten samen”, reageert schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Groen). Voor concrete engagementen vindt ze het nog iets te vroeg. “Al begrijp ik de bezorgdheid van sommige burgers. Het engagement is positief. Tegen de zomer hopen wij meer duidelijkheid te hebben over onze plannen en de aanpak ervan”, legt De Bie uit.