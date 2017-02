Brandstichting verenigt Mechelse buren

Mechelen - Hoe een brandstichting mensen kan samenbrengen. Dat bewijzen de bewoners van de wijk Arsenaal in Mechelen. Toen twee jonge bewoners hun autootje in vlammen zagen opgaan, organiseerden enkele buren prompt een inzameling. In maart komt er nog een spaghettislag.

Zo’n twee weken geleden, donderdag 19 augustus omstreeks 19u30, schrikten twee brandende auto’s in de Tenderstraat de buurt op. “Vijf minuten eerder was ik met de wagen thuisgekomen, een erg nare gedachte”, zegt Els Peeters (36), een van de slachtoffers. Zelf merkte ze de brand niet meteen op.

Haar buurman Steven Sanders (39) wel. “Ik hoorde plots dat een auto maar bleef toeteren. Toen ik buiten een kijkje ging nemen, zag ik de auto’s in brand staan”, zegt hij. Samen met een buurman kon hij voorkomen dat het vuur oversloeg naar nog twee andere wagens. “Ook die auto’s waren ingesmeerd met brandversnellers. Daarna probeerden we de brandende auto’s nog te blussen, maar dat werd op een gegeven moment te gevaarlijk”, vertelt hij. Ook een gevel van een woning liep schade op.

"Veel mensen schrokken"

Na sporenonderzoek bleek nog dezelfde avond dat het om brandstichting ging. “Wij hebben onmiddellijk beslist om iets te doen voor de slachtoffers”, zegt Steven. Samen met José Van der Wildt (70), Rudi Selleslagh en Serge Silvrants ging hij op ronde. “We hadden dat eerder ook al gedaan voor de slachtoffers van woningbranden in onze buurt. Veel mensen schrokken van de brandstichting. Ze haalden ogenblikkelijk hun portefeuille en haalden zelfs briefjes van twintig en vijftig euro boven, maar elke euro was welkom”, vertelt José, zowat de mama van de wijk.

Uiteindelijk haalden de buren zo’n 1300 euro op. “Het deed deugd om te zien hoe groot de samenhorigheid was”, zegt José nog. Ook de slachtoffers zelf zijn meer dan aangenaam verrast. “Super lief vinden we dat. En straf dat je in een paar uur tijd zo’n mooi bedrag bij elkaar krijgt”, reageert Els Peeters. Zij zag haar Renault Clio in vlammen opgegaan, een auto die ze pas twee weken daarvoor voor 5500 euro had gekocht. “Een auto van maar vijf jaar oud, in perfecte staat. Met maar 25.000 kilometer op de teller”, zegt ze.

Ook buurvrouw Elies Leemans (26) verloor haar auto bij de brandstichting. “Een Volkswagen Polo van een tiental jaar oud. Hij had nog maar 55.000 kilometer gereden. Nu biedt een opkoper van oud ijzer er via de verzekeraar nog 31 euro voor”, vertelt Elies. Ze is haar buren dankbaar voor de steun. “Op een moment dat je je geloof in de goedheid van mensen dreigt te verliezen, gebeurt er zoiets. Dat is natuurlijk heel fijn”, zegt ze.

Vriendschap ontstaan

Uit de gebeurtenis is zelfs een vriendschap ontstaan tussen de twee slachtoffers. “Voor de brandstichting kenden wij elkaar enkel van ziens, ook al wonen we schuin tegenover elkaar. De voorbije weken hebben wij al veel samen gedaan om alle rompslomp af te handelen”, vertelt Els.

Hun vrienden willen in maart een spaghettislag organiseren. “Daarvoor zoeken ze nog een locatie, liefst gratis”, zegt Els nog. Ze hopen op hulp van de stad. “Voor een benefiet mag de buurt de wijkzaal in de Hamerstraat gratis gebruiken. Ik vind het trouwens een heel mooi initiatief van de buurt”, reageert burgemeester Bart Somers (Open Vld). Hij belooft ook om de brandsporen te laten verwijderen in de Tenderstraat. Die zijn twee weken na de brandstichting nog steeds zichtbaar, en dat ergert de buurtbewoners een beetje.