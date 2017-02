Oorlogsvluchteling Houssein: “Kris is als een vader voor mij”

Mechelen - Negen uur lang roeide Houssein (36) met zijn vrouw en vier kinderen in een rubberen bootje op zee. Op de vlucht voor de oorlog in zijn thuisland Syrië vond hij een veilige thuishaven en steun in de Dijlestad. Bij Kris (71), vrijwilliger bij Welcome in Mechelen, een vaderfiguur.

“Ik dacht dat wij zouden sterven in dat bootje”, zegt Houssein. Mechelaar Kris, die het gezin samen met zijn vrouw Annie als vrijwilliger ondersteunt, pikt in. “De kinderen vertelden me hoe ze op de Middellandse zee dode mensen zagen drijven”, vertelt hij. Toen er vlakbij het voetbalveld van hun oudste zoon Ahmed (13) een bom ontplofte, beslisten Houssein en zijn gezin om te vluchten.

Eerst in eigen land en vervolgens een hele periode in buurland Turkije, om uiteindelijk via Griekenland naar Europa te vluchten. Zo kwam de familie terecht in Sint-Katelijne-Wave, waar ze vrij snel asiel kreeg. Sinds een klein jaar wonen de zes gezinsleden in het centrum van Mechelen. Vader Houssein kon ondertussen aan de slag bij Manus, een sociaal economiebedrijf dat mee het onderhoud van het openbaar groen verzorgt.

"Het geeft een goed gevoel"

“Houssein heeft er niet alleen werk. Vier dagen per week leert hij er gedurende vier uur ook Nederlands. Dat heeft de stad goed geregeld”, zegt Kris. Samen met zijn vrouw is hij een van de 87 geëngageerde vrijwilligers van Welcome in Mechelen (WiM). De vereniging ondersteunt vluchtelingen en nieuwkomers. “De problemen in de wereld kunnen wij helaas niet oplossen, maar het geeft een goed gevoel op deze manier iets te kunnen doen”, geeft hij aan.

WiM vierde afgelopen zaterdag haar eerste verjaardag met een multicultureel feest in het Olivetenhof. “Wij streven vooral naar ontmoeting, maar zeker niet op een betuttelende manier. Wij willen vooral contacten leggen en elkaar beter leren kennen. Spijtig genoeg zijn er vaak nog veel vooroordelen lans beide kanten”, vertelt coördinator Tjhoi Ng Sauw van Welcome in Mechelen.

"Wij doen niet aan partijpolitiek"

De Mechelaars organiseren activiteiten zoals een workshop koken, ze genieten samen van een uitstap of ze organiseren een voetbaltraining. Daarbij hebben ze bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren op de vlucht. Zo voetballen Ahmed en zijn jongere broertje Mohamed (8) ondertussen bij SK Heffen. “En tegelijk is hij de slimste van de klas”, zegt Kris trots.

Het netwerk van de Mechelaars zet zich in voor een humaan asielbeleid. “Wij doen niet aan partijpolitiek, maar het bed-bad-broodbeleid (BBB) zou verrijkt mogen worden met waar wij voor staan: ‘WWW’ of een beleid met de kernwoorden welkom, werk en welzijn. Voor een menswaardig onthaal en een racismevrij integratie”, legt Tjhoi uit. De vrijwilligers van WiM vierden de eerste verjaardag van hun organisatie met een buffet van gerechten van over de hele wereld.

“Allemaal bereid door vluchtelingen, nieuwkomers en Mechelaars. Met 280 waren we zaterdag, meer dan twintig nationaliteiten. Het bewijst dat Mechelen een heel internationale stad is. We beseffen dat soms te weinig”, zegt Tjhoi Ng Sauw. Ook Houssein en zijn gezin en buddy Kris waren afgelopen weekend van de partij op het feest. De dankbaarheid van het Syrische gezin is groot. “Kris is als een vader voor mij”, zegt Houssein. Hij heeft zijn draai gevonden in Mechelen, en toch. “Als ooit de oorlog echt stopt, willen wij terugkeren”, klinkt het.