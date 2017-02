De Limburger Francesco Patera is zaterdag in Sint-Truiden WBC-kampioen geworden bij de lichtgewichten. De 23-jarige Belgisch kampioen lichtgewichten won op punten van de Italiaan Pasquale Di Silvio en werd door een absolute meerderheid van de juryleden tot winnaar uitgeroepen. Het was de zestiende overwinning op achttien wedstrijden van de Genkenaar, die eveneens twee kampen verloor.