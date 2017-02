Tiener (19) doet alsof hij terminaal ziek is om geld en cadeaus op te strijken van goede doelen

De politie van Schotland voert momenteel een onderzoek naar een negentienjarige jongen die naar verluidt gedaan heeft alsof hij terminaal ziek was. Op die manier wou de tiener cadeaus en geld opstrijken van verschillende goede doelen.

Naar verluidt vertelde de jongeman aan verschillende liefdadigheidsorganisaties dat hij twee jaar geleden gediagnosticeerd werd met kanker. Hij beweerde dat zijn ziekte ontdekt werd na een scan van zijn knie. Een biopsie zou toen aangetoond hebben dat de kanker in zijn longen en in zijn maag zat.

Het afgelopen jaar nam de tiener deel aan meerdere evenementen om geld in te zamelen voor jonge mensen. Stewart, die telkens kwam opdagen met een kaalgeschoren hoofd, kreeg zelf ook een geschenk van de organisatie Clutha Trust. Een gitaar ter waarde van 1.000 pond.

Geen contact meer

In november kreeg hij een gratis tripje naar Belfast om de tentoonstelling over Titanic te bezoeken. Het reisje werd georganiseerd door Project Genie, een andere organisatie die kwetsbare jongeren helpt.

Voor diezelfde organisatie organiseerde Stewart in december een concert. Maar de opbrengst daarvan heeft de organisatie naar eigen zeggen nog steeds niet ontvangen. Sindsdien hebben ze ook geen contact meer gehad met Stewart. De tiener lijkt van de aardbol verdwenen.

Valse e-mails

Alan Crossan, de oprichter van Clutha Trust, was eind vorig jaar als eerste argwanend. “Hij had ons verteld dat hij ziek was en nog zes maanden te leven had”, zegt Crossan. “Maar al snel werd zijn ziekte steeds erger. Het begon met kanker, nadien had hij ook plots epilepsie en daarna beweerde hij dat hij een harttransplantatie nodig had. Dat deed bij mij een alarmbel afgaan.”

Kort daarna postte de tiener een aantal e-mails op sociale media die volgens hem van zijn dokter Fiona Cowie kwamen. Daarin bespraken ze zijn behandeling. Maar toen Crossan de arts contacteerde, zei ze dat ze die berichten nooit verstuurd had.

Sinds zaterdag is ook de Facebookpagina van Stewart verdwenen. De politie heeft intussen bevestigd op de hoogte te zijn van de zaak. “We kunnen bevestigen dat we klachten hebben ontvangen en dat er intussen een onderzoek gevoerd wordt”, zo zei de politiewoordvoerder.