Dit betekenen de witte strepen op een kipfilet

In soep of op de braadpan: kip duikt meer dan eens op in de Vlaamse keukens. Maar alvorens je in de weer gaat met marinades en kruiden, kijk je beter even naar de witte strepen op het borststuk.

Onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijk blad ‘Italian Journal of Animal Science’, toont aan dat witte strepen op een rauwe kippenborst kunnen wijzen op een spieraandoening. De hoeveelheid witte strepen kan een invloed hebben op het vetgehalte en zou eveneens de hoeveel proteïnen naar beneden halen. De kwaliteit van het stukje wit vlees neemt af maar de malsheid of de hoeveelheid vocht in het borststuk worden hierdoor niet aangetast.

De witte strepen zijn volgens de Italiaanse onderzoekers voornamelijk te wijten aan overproductie. De vraag naar kippenvlees wordt steeds groter maar de prijzen blijven relatief laag. Producenten zien zich daarom genoodzaakt om steeds sneller en meer kippen te kweken om aan de vraag te kunnen voldoen. Het vetpercentage van het gevogelte neemt hierdoor toe wat kan leiden tot verschillende spieraandoeningen.

Toch moeten we ons niet meteen zorgen maken. De onderzoekers vragen om waakzaam te blijven bij het aankopen van kippenvlees maar nemen het woord ‘gezondheidsrisico’ geen enkele keer in de mond.