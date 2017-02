Kim Kardashian duikt op in nieuwe videoclip van manlief

De nieuwste videoclip van rapper en ontwerper Kayne West lijkt wel een familiereünie te worden. Niet alleen Kylie Jenner maar ook vrouwlief Kim Kardashian zal opduiken in de muziekvideo. Dat schrijft het Amerikaans entertainment magazine US Weekly.

Voor de videoclip van het nummer ‘Feel Me’ werkt West samen met rapper Tyga, de vriend van Jenner. Het is overigens niet de eerste keer dat Jenner en Tyga samenwerken. Het koppel dook al in tal van campagnes op en in augustus 2016 dook zelfs een pikante video van het tweetal op.

Dat Kim Kardashian opduikt in de video, die voornamelijk in New York opgenomen wordt, is niet verwonderlijk. Het liedje ‘Feel Me’ is gebaseerd op het familieleven van de Kardashians dat te volgen is in de gelijknamige realitysoap ‘ Keeping Up with the Kardashians’.