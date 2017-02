Franse speurders ondervragen bejaarde Belgische moordenaar en verkrachter over oude kindermoord

Willy Van Coppernolle tijdens zijn assisenproces in Frankrijk in 1995. Foto: epa

Franse speurders hebben recent de Belgische moordenaar en kinderverkrachter Willy Van Coppernolle ondervraagd. Ze willen na gaan of de 73-jarige man, die sinds 1995 in een Franse cel zit, iets te maken heeft met “de verdwijningen van Isère”, een reeks ontvoeringen en moorden op kinderen in de regio Dauphiné tussen 1983 en 1986.

Heel concreet wilden de speurders van Grenoble de 73-jarige Belg ondervragen over de verdwijning van Ludovic Janvier, meldt Le Parisien zaterdag. De 6-jarige jongen verdween op 17 maart 1983 in Saint-Martin d’Hères. Ook wil de politie Van Coppernolle aan de tand voelen over de mishandeling van Gregory Dubrulle (8), die op 9 juli 1983 in Grenoble ontvoerd werd en voor dood werd achtergelaten op een vuilnisbelt. Die twee dossiers zijn tot op heden nog niet opgelost.

Foto: blg

Dat de speurders de bejaarde Van Coppernolle uitkomen, is niet verwonderlijk. De man werd in Frankrijk al tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor de moord op een kleine jongen. Abdel, een jongen van 11, werd op 27 maart 1993 in ....

En voordien werd Van Coppernolle al meermaals veroordeeld voor seksueel geweld. Zo verkrachtte hij onder meer twee minderjarigen onder bedreiging van een geweer.

De man zit nog altijd in de cel in Frankrijk, maar hij komt in 2017 in aanmerking voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling.