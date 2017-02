Arnaud Art triomfeert in Clermont-Ferrand met sprong over 5m56

Arnaud Art heeft zaterdag de B-reeks van de Perche Elite Tour van Clermont-Ferrand gewonnen. In de competitie voor leden van Franse clubs triomfeerde onze landgenoot, die de kleuren van Bordeaux Athle verdedigde, met een sprong over 5m56. Hij ging over die hoogte bij zijn tweede poging. Daarna faalde Art driemaal over 5m64.

Art won voor de Fransen Baptiste Boirie (5m56 bij derde poging) en Damiel Dossevi (5m46). Op 17 december zette Art in Rennes een nieuw persoonlijk record neer, hij wipte toen over 5m61. De kwalificatielimiet voor het EK indoor in Belgrado (3-5 maart) bedraagt 5m78.