Groot-Brittannië leidt met 1-2 tegen Canada

Groot-Brittannië staat 1-2 voor in het Davis Cup-duel met Canada in de eerste ronde van de Wereldgroep. In Ottawa trokken de Britten Dominic Inglot en Jamie Murray in het dubbelspel aan het langste eind tegen Daniel Nestor en Vasek Pospisil. Het werd 7-6 (7/1), 6-7 (3/7), 7-6 (7/3) en 6-3.

De Britten, die België in 2015 in de Davis Cup-finale versloegen, kwamen vrijdag in het Canadese Ottawa op voorsprong dankzij Daniel Evans (ATP 45), speerpunt bij afwezigheid van het nummer één van de wereld Andy Murray. Evans had geen moeite met Denis Shapovalov (ATP 234): 6-3, 6-3 en 6-4. In het tweede enkelspel klopte thuisspeler Vasek Pospisil (ATP 133) Kyle Edmund (ATP 47) met 6-4, 6-1 en 7-6 (7/3).

De winnaar ontmoet begin april Frankrijk in de kwartfinales.

Uitslagen:

. Vrijdag:

Daniel Evans (GBr) - Denis Shapovalov (Can) 6-3, 6-3, 6-4

Vasek Pospisil (Can) - Kyle Edmund (GBr) 6-4, 6-1, 7-6 (7/3)

. Zaterdag:

Dominic Inglot/Jamie Murray (GBr) - Daniel Nestor/Vasek Pospisil (Can) 7-6 (7/1), 6-7 (3/7), 7-6 (7/3), 6-3

. Zondag:

Vasek Pospisil (Can) - Daniel Evans (GBr)

Denis Shapovalov (Can) - Kyle Edmund (GBr)