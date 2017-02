Antwerp Giants delen tik uit aan Aalstar

Brussel - De Antwerp Giants hebben zaterdag op de 18e speeldag in de hoogste nationale basketbalafdeling een 70-93 overwinning behaald in het Forum van Aalstar.

In het eerste (19-22), tweede (14-29) en vierde (15-21) kwart toonden de bezoekers zich het sterkste team. Enkel in het derde kwart (22-21) was Aalstar de evenknie van de Giants, die konden rekenen op 22 punten van Corey Hawkins, 19 punten van Ryan Anderson en 18 punten van Gavin Ware. In de stand ziet Aalstar Charleroi naast zich op de derde plaats komen met 28 punten. De Karolo’s wonnen vrijdag met 80-61 van Bergen.

De Antwerp Giants zijn met 30 punten tweede, op twee punten van leider en landskampioen Oostende. De kustploeg versloeg Willebroek thuis met 86-75, onder meer dankzij 15 punten van Khalid Boukichou.