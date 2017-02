Waasland-Beveren pakt drie punten op veld van Eupen

Waasland-Beveren heeft door de 0-2-zege in Eupen een goede zaak gedaan in het klassement. Met dank aan de uit blessure terugkerende Olivier Myny pakten de Waaslanders de broodnodige 3 punten en komen ze even weg van de degradatiezone. Zo wippen ze over Eupen naar de dertiende plaats.

De wedstrijd Am de Kehrweg begon aan een gezapig tempo. Bij de bezoekers kwamen doelman Laszlo Köteles en Olivier Myny terug uit blessure. Bij Eupen stond ook ‘verloren zoon’ Henry Onyekuru opnieuw in de basis, nadat die even van de aardbol verdwenen was om een transfer te bekomen. Waasland-Beveren startte het vinnigste aan de wedstrijd en zag dat al na het kwartier beloond. Op de counter belandde de bal bij Demir, die de bal handig doorspeelde naar Olivier Myny. Die had de bal maar op de slof te nemen en in doel te mikken. Voor Myny is het zijn eerste competitiedoelpunt voor Waasland-Beveren dit seizoen.

Eupen ging daarop op zoek naar het tegendoelpunt. Ook daar toonde de teruggekeerde Onyekuru zich het bedrijvigst. Het meeste gevaar van Eupen kwam van zijn voeten, maar hij was te slordig in afwerking. Laszlo Köteles had bijgevolg nog niet veel werk gehad. Op 7 minuten voor de rust trok Gano plots naar het doel, die hield een goed overzicht en zag Myny opnieuw binnen de zestien opduiken. Een pasje, en de Waasland-Beveren-aanvaller had opnieuw maar binnen te tikken. De 0-2 op het bord is meteen de ruststand.

Spelniveau keldert

Na de rust voerde Jordi Condom twee wissels door: Jean-Luc Dompé mocht Jean-Thierry Lazare vervangen, Christian Brüls kwam zijn eerste minuten maken in de Belgische competitie voor Eupen in de plaats van Jeffrén. In die tweede helft kwam Eupen een pak alerter voor de dag. De Panda’s voetbalden een aantal kansen bij aan de voeten van Onyekuru, Brüls en Dompé, maar de bal vertikte binnen te waaien. Integendeel, Gano had op een kleine twintig minuten van het einde nog zicht op de doodsteek voor Eupen, maar hij zag zijn voorzet niet tot bij Myny landen. De spits stond bovendien ook buitenspel.

Onyekuru, de verloren zoon, toonde zich de bedrijvigste bij Eupen. Foto: Photo News

In het laatste kwartier daalde het spelniveau en de kwaliteit van het spel. Dat leidde niet tot doelpunten. Waasland-Beveren pakte dankzij de 0-2-zege ook de broodnodige drie punten mee. Daardoor komen de Waaslanders weg uit de gevaarlijke degradatiezone en stijgen ze naar de dertiende plaats met 23 punten. Ze hebben nu 5 punten voorsprong op het nummer laatst Moeskroen. Eupen zakt door het verlies naar de veertiende plaats op 2 punten van Beveren.