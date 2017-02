Mertens is nieuwe topschutter in Serie A dankzij hattrick

Dries Mertens scores his 2nd of the night! ?? Our Red Devil equals Higuain as topscorer in #SerieA with 15 goals. #BolognaNapoli pic.twitter.com/vmQOj8AfF7

Na Romelu Lukaku heeft ook een andere Rode Duivel geschiedenis geschreven, in de Serie A dit keer. Dries Mertens scoorde er drie keer en brengt de teller van aantal competitiegoals op zestien dit seizoen voor Napoli op bezoek bij Bologna. Daarmee breekt de Rode Duivel het record van het meeste aantal goals in de Serie A door een Belg van Luis Oliveira. Die laatste legde er vijftien in het mandje in het seizoen 1995-1996 voor Cagliari en deed dat kunstje twee seizoenen later nog eens over voor Fiorentina. Bovendien bezorgde Mertens twintig minuten voor het einde ook nog een assist voor de 1-5 aan Hamsik. Om het overzicht te bewaren: Napoli won uiteindelijk met 1-7 tegen Bologna.

Nadat Hamsik en Insigne Napoli al op een 0-2-voorsprong hadden gebracht, zorgde Mertens op het halfuur voor de 0-3. Bologna milderde niet veel later tot 1-3, maar Mertens vergrootte twee minuten voor de rust de kloof tot 1-4. Dankzij zijn twee doelpunten is hij nu samen met Mauro Icardi, Edin Dzeko en Gonzalo Higuain topschutter in de Italiaanse competitie. Zowel de eerste goal, als de tweede waren pareltjes van de voet van de Rode Duivel.

Another week, another goal for Dries Mertens! ?? #BolognaNapoli pic.twitter.com/R2lTb9UMVj — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 4 februari 2017

De eerste helft was alvast knotsgek met 5 goals en bovendien ook nog twee rode kaarten. Zowel Bologna (Masina kreeg rood) als Napoli (Callejon ging te zwaar in de fout) voetbalden nog maar met z'n tienen. De tweede helft begon een pak rustiger, maar toen besloot Hamsik met twee doelpunten een hattrick te vervolledigen. De 1-5 kwam er na een sublieme voorzet van - jawel hoor - Dries Mertens.

1-5! A magnificent Dries Mertens passes the bal to Marek Hamsik who puts it away beautifully! #BolognaNapoli pic.twitter.com/xT5iHLR6zT — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 4 februari 2017

En ook de 1-6 van Hamsik willen we u niet onthouden. De aanvaller schilderde de bal magistraal mooi voorbij de keeper in de netten.

1-6! Marek Hamsik shows no mercy and scores an absolutely stunning goal bringing his total of tonight to 3! #BolognaNapoli pic.twitter.com/Bink5AjrOV — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 4 februari 2017

Alsof dat nog niet genoeg was, deed Mertens zichzelf ook een hattrick cadeau. Hij liep zich uitstekend vrij voorbije de Bologna-verdediging en verschalkte de gewisselde doelman da Costa: 1-7. Daarmee kroont hij zich tot topschutter in de Italiaanse competitie met maar liefst zestien goals voor Napoli. En bovendien is hij ook de eerste buitenlandse speler in de Serie A ooit die drie hattricks in een seizoen kon maken.

1-7! It's a hattrick for Dries Mertens! ?????? #BolognaNapoli pic.twitter.com/DHADRWTsMH — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 4 februari 2017

Napoli staat dankzij de 1-7-zege nu tweede in het klassement op 3 punten van leider Juventus met 48 punten. AS Roma kan wel dinsdag weer over Napoli wippen als ze winnen op bezoek bij Fiorentina.