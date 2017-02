Westerlo haalt onderscheiding tegen STVV, maar moet zondag toch opletten

Westerlo -

Een student die aan de hogeschool of universiteit wil afstuderen met onderscheiding moet minimum 68 procent halen. Vertalen we die cijfers naar de onderlinge confrontaties tussen Westerlo en STVV, dan pronken de Kemphanen in eigen huis met ‘onderscheiding’ op hun rapport. Voor het cruciale duel van zondagavond tijd om die cijfers nog eens kracht bij te zetten.