Amerikaanse invloed in Antwerpen is met 220 bedrijven groot, is boycotten dan wel slim?

het Antwerpse café Zeezicht kreeg met zijn boycot van Amerikaanse cola en chips zelfs aandacht van de Amerikaanse kwaliteitskrant Washington Post. Maar dat lijkt weinig zin te hebben: of we hier nu een Big Mac meer of minder eten, is niet de grootste zorg van de bedrijven. Hoe hard Trump nu de eigen Amerikaanse markt gaat afschermen, dat is andere koek. “Handelsbarrières zijn geen goed idee”, menen de kenners.