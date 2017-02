Anderlecht en Club Brugge willen af van puntenhalvering in play-off 1

De puntenhalvering voor de clubs die deelnemen aan play-off 1 staat zwaar op de helling. Binnen de Pro League groeit er een consensus om die halvering af te schaffen. Anderlecht en Club Brugge, dat al vier keer eerste eindigde na de reguliere competitie maar slechts één keer kampioen werd, zijn het erover eens dat die puntenhalvering niet sportief is.

AA Gent is, met voorzitter Ivan De Witte als bezieler van de huidige competitievorm, minder uitgesproken. De Buffalo’s staan echter samen met Genk nagenoeg alleen, want ook de kleine clubs willen ervan af. Ze vinden het niet leuk dat tijdens de reguliere competitie de topclubs op bezoek komen en duidelijk de indruk geven dat het om slechts de helft van de punten gaat. Die clubs merken dat ook aan de verminderde belangstelling van het publiek.

Voor de hervorming van de competitie liggen drie opties op tafel: twee reeksen van twaalf clubs (12+12), één reeks van 20 en de huidige competitievorm. Anderlecht dringt aan op 12+12 en heeft de clubs van 1B aan zijn kant. De kleinere clubs uit 1A stellen zich kritischer op. Lokeren, Zulte Waregem, Kortrijk, Westerlo, KV Mechelen, Sint-Truiden en Waasland-Beveren vergaderden daarover al in Lokeren en kwamen voorlopig tot de conclusie: 20 clubs of de huidige competitievorm, nooit 12+12. Ze wensen ook de uitkomst van het televisiecontract, dat na dit seizoen aan verlenging toe is, af te wachten. Voor een hervorming van de competitie is een meerderheid van 80 procent nodig, wetende dat de G5 (Anderlecht, Club Brugge, Genk, Gent en Standard) drie stemmen per club hebben, de K11 (de andere eersteklassers) twee stemmen per club en de 1B-clubs één stem.