Lukaku schrijft geschiedenis: vier goals (en een assist)

Romelu Lukaku troonde Everton bijna op zijn eentje voorbij Bournemouth. Hij zorgde met maar liefst vier goals en een assist dat Everton thuis met 6-3 won. Daarmee zette Lukaku maar liefst twee unieke prestaties neer. Al na 31 seconden maakte Big Rom de 1-0 voor Everton. En bovendien is hij de eerste Belg die vier goals in een Premier League-wedstrijd maakte. Daarmee is hij meteen ook topschutter in de Engelse competitie met 16 goals.

Romelu Lukaku has now scored as many Premier League hat-tricks (3) as Didier Drogba.



Lukaku begon aan zijn stukje geschiedenis door zijn eerste van de dag al na een luttele 31 seconden binnen te tikken. De snelste goal ooit gescoord door een Everton-speler in Goodison Park. En een evenaring van het snelste doelpunt ooit in de Premier League, in oktober gescoord door Pedro (Chelsea). Nog voor de rust gaf Lukaku ook een assist die McCarthy binnenlegde. Op het halfuur profiteerde de Rode Duivel nog van geklungel en een misverstand in de Bournemouth-defensie. Nog niet eens aan de rust en Everton leek met 3-0 al op rozen te zitten richting overwinning.

Maar na de pauze werd het nog even spannend als Joshua King losbreekt bij Bournemouth. In minuut 70 bracht hij de bezoekers terug tot op 3-2. Maar daar was dan Romelu Lukaku om de Toffees bij de les te houden en richting winst te loodsen. Met eerst de 4-2 en dan de 5-2. Arter milderde nog voor Bournemouth tot 5-3. Maar 3 minuten in blessuretijd deed - niet Romelu Lukaku - maar wel Ross Barkley, boeken toe: 6-3.

Romelu #Lukaku is the first Belgian to score 4 goals in a #BPL match. #Everton #EFC — Gracenote Live (@GracenoteLive) 4 februari 2017

