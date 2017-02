Fenomenale Hazard helpt Chelsea voorbij Arsenal en op weg naar titel

Chelsea heeft de topper op de 24ste speeldag van de Engelse Premier League met duidelijke 3-1 cijfers gewonnen van Arsenal. Rode Duivel Eden Hazard was de grote uitblinker bij The Blues en scoorde een magistraal doelpunt. Chelsea loopt zo al twaalf punten uit en lijkt vrij baan te hebben richting landstitel.

Het was van moeten voor Arsenal, wilde het de Premier League nog spannend maken. Bij winst in het hol van de leeuw kon het tot op zes punten van de leider komen. The Gunners begonnen ook het best aan de partij bij Chelsea, waar met Thibaut Courtois en Eden Hazard twee Rode Duivels in de basis begonnen. Michy Batshuayi zou de hele match op de bank blijven.

Het was echter de thuisploeg die op voorsprong klom bij de eerste de beste kans uit de partij. Diego Costa troefde Hector Bellerin af en kopte keihard tegen de deklat, in de rebound kopte Marcos Alonso de val voorbij Petr Cech. De Spanjaard plantte bij het de lucht ingaan zijn elleboog echter hard tegen het gezicht van Bellerin - een overtreding die ref Martin Atkinson ontgaan was. Chelsea op voorsprong, Bellerin moest afgevoerd worden.

Fantastische goal van Hazard

Bij The Blues maakte vooral Eden Hazard een ijzersterke indruk. De Rode Duivel dribbelde en dolde met de Arsenal-verdediging en als Diego Costa zich wat altruïstischer zou hebben opgesteld, had hij ook een voet gehad in de 2-0. Op slag van rust stak ook Arsenal de neus aan het venster. Thibaut Courtois kon een kopbal van Gabriel echter vanonder de lat staan en enkele minuten later ging onze landgenoot ook goed plat op een schuiver van Mesut Özil.

Meteen na rust liet Hazard zien waarom hij twee jaar geleden werd uitgeroepen tot Speler van het Jaar in Engeland. De Belg kreeg de bal nog op eigen helft, liep zonder enige hulp van ploegmaats gewoon de ene na de andere Arsenal-speler voorbij en trof uiteindelijk overhoeks raak. Grote klasse. Chelsea-trainer Antonio Conte kon de titel al ruiken en gooide zich geëmotioneerd in de tribune om met de fans te vieren.

Foto: AFP

Chelsea heeft vrij baan richting titel

Daarna kon Chelsea controleren en had Hazard hier en daar zelfs al tijd voor wat gallery play. Zo zette hij de verdediging van The Gunners voor schut met een knappe schijnbeweging. Conte kent zijn klassiekers en gunde le petit belge tien minuten voor tijd een applauswissel. Ex-Arsenal-middenvelder Cesc Fabregas kwam voor Hazard en het was uitgerekend de Spanjaard die het mes nog wat dieper in de Londense wonde mocht steken nadat Petr Cech een terugspeelbal pijnlijk in zijn voeten speelde. Cesc vierde niet, het scorebord trok er zich weinig van aan: 3-0.

Een uitstekend spelende Thibaut Courtois moest zich in blessuretijd alsnog omdraaien voor de eerredder, een onhoudbare kopbal van Olivier Giroud, maar meer dan een doekje voor het bloeden was het niet voor Arsenal. The Gunners volgen nu al op twaalf punten van Chelsea. Dat lijkt de Engelse titel nu al zo goed als binnen te hebben. Er blijven dan wel nog wel veertien wedstrijden te spelen, maar Chelsea heeft behalve Manchester City en Manchester United alle toppers al gehad. Dit kan en mag niet meer mislopen voor de Londenaars.