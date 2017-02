Trump: “Beslissing van zogezegde rechter is belachelijk en zal ongedaan gemaakt worden”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Twitter hard uitgehaald naar de rechter die het inreisverbod blokkeert.

“Big troubles”, dat staan de Verenigde Staten te wachten als het niet zelf kan bepalen wie al dan niet het land in mag. Dat schreef de Amerikaanse president Donald Trump zaterdagochtend (plaatselijke tijd) op microblogsite Twitter.

Vrijdag besliste een federale rechter in Seattle om het inreisverbod te blokkeren dat Trump een week eerder had ingesteld voor inwoners van zeven moslimlanden, Iran, Irak, Syrië, Jemen, Somalië, Soedan en Libië.

Het Witte Huis liet bij monde van de woordvoerder vrijdagavond (plaatselijke tijd) al weten dat er beroep zal aangetekend worden. Nu heeft ook de president zelf gereageerd. Trump waarschuwt op Twitter voor “grote problemen” als “een land niet meer in staat is om te beslissen wie wel en wie niet het land in en uit kan, zeker uit veiligheidsoverwegingen”.

In een volgende tweet gaat Trump een stap verder. Hij noemt “de beslissing van deze zogezegde rechter... belachelijk en ze zal ongedaan gemaakt worden”. Trump verspreidde het bericht niet met zijn account van president van de Verenigde Staten - @POTUS - maar wel via zijn persoonlijk profiel.