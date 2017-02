In brand gestoken auto nog 31 euro waard

Mechelen - Twee weken na de brandstichting in de Mechelse wijk Arsenaal loopt het onderzoek van de politie volop. Van twee bewoners werd de auto in brand gestoken. Uit solidariteit hebben buurtbewoners een inzameling gehouden die 1300 euro opleverde.

Donderdagavond 19 januari omstreeks 19u30. De Tenderstraat wordt opgeschrikt door twee brandende auto’s. Na sporenonderzoek van de politie blijkt nog dezelfde avond dat het om brandstichting gaat. Alerte buurtbewoners konden voorkomen dat nog twee andere wagens mee in vlammen opgingen. Ook de gevel van een woning liep schade op.

Vorig weekend hebben enkele buren een inzamelactie gehouden voor de slachtoffers. “Super lief vinden wij dat. En straf, dat je in een paar uur tijd zo’n mooi bedrag bij elkaar krijgt”, zegt Els Peeters (36), een van de slachtoffers. Zij verloor haar Renault Clio die ze pas twee weken voordien tweedehands voor 5500 euro kocht.

Elies Leemans (26) zag haar VW Polo in vlammen opgaan. “Hij had nog maar 50.000 kilometer op de teller. Nu biedt een opkoper van oud ijzer er via de verzekeraar nog 31 euro voor”, vertelt Elies.

"Zeker geen dood spoor"

Ondertussen lopen nog acties voor de slachtoffers. Zo wordt in maart door vrienden een spaghettislag georganiseerd. “Het onderzoek loopt volop en het zit zeker nog niet op een dood spoor”, reageert woordvoerder Dirk Van de Sande van de politie Mechelen-Willebroek.