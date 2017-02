Trambus getest in Brussel: “Ook in Antwerpen een optie”

Antwerpen - Antwerpen staat niet weigerachtig tegenover het inzetten van trambussen op sommige lijnen. Ook De Lijn is vragende partij.

In de Vlaamse Rand rond Brussel worden al testritten gedaan met zogenaamde trambussen. Dat zijn bussen die zijn ingericht als trams, maar niet gebonden zijn aan sporen. “We hebben een tijdje geleden de vraag gehad van De Lijn of er ook in Antwerpen trambussen kunnen ingezet worden. We hebben daar niet weigerachtig op gereageerd, maar voor het zover is, zal er toch eerst een en ander onderzocht moeten worden”, zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA).

Een trambus kan een snelle oplossing zijn omdat er voor het aanleggen van tramverbindingen sporen moeten gelegd worden. “Een trambus zou daarom goedkoper zijn en sneller op de weg kunnen. Maar er zijn ook vragen. Zo willen we bijvoorbeeld weten of een trambus altijd en overal een eigen bedding nodig heeft en wat dat bijvoorbeeld kost”, vervolgt Kennis.

Als er in Antwerpen trambussen komen, zal dat niet in het centrum van de stad zijn. “De straten zijn daar niet geschikt voor. Dus als we trambussen inzetten, zullen die wellicht niet verder rijden dan de Singel”, zegt de schepen.

Op dit moment wordt er onderzocht welke tracés het meest geschikt zijn voor een tramverlenging richting Wilrijk en Kontich. “Op dergelijke trajecten zou een trambus eventueel wel een optie zijn”, zegt Kennis nog.

In het Brusselse moet de eerste trambus in 2019 rijden.