Zo lang duurt de gemiddelde vrijpartij

Hoelang hou ik het vol in bed? Het is een vraag die al eens door de hoofden van mannen en vrouwen durft spoken. Maar Australische onderzoekers hebben nu ‘een antwoord’ klaar: de gemiddelde vrijpartij duurt 5.4 minuten, al moet je daarbij rekeninghouden met een foutmarge.

Nog voor het onderzoek goed en wel begonnen was, vormden er zich twee problemen. “Zowel mannen als vrouwen durven onder sociale druk wel eens te liegen over hun bedprestaties”, zegt onderzoeker Brendan Zietsch van de universiteit van Queensland. “Daarenboven is het maar weinig romantisch om tijdens een vrijpartij op je klok te kijken.”

Om de gemiddelde tijd te meten, maakten de onderzoekers dan maar gebruik van een stopwatch. 500 koppels, verspreid over de hele wereld, hielden een maand lang hun vrijpartijen bij. Daarbij werd gevraagd om de stopwatch aan te zetten en weer af te zetten nadat de mannelijke partner klaarkwam. “Door wetenschappelijk om te gaan met seks gaat er misschien wat passie verloren”, zegt Zietsch. “Dat kan de resultaten een beetje beïnvloeden maar elk onderzoek heeft zo zijn foutmarges.”

Wat kwam er uiteindelijk uit de bus? “De resultaten liepen erg uiteen. Bij het ene koppel duurde een gemiddelde vrijpartij 33 seconden terwijl een ander koppel het op 44 minuten hield. Dat brengt ons bij een gemiddelde vrijpartij van 5.4 minuten.”

Met het onderzoek wil Zietsch vooral benadrukken dat er maar weinig richtlijnen bestaan voor het hebben van seks. “Wat zal er met de resultaten gebeuren? Ik raad vrijende koppels aan niet te denken aan cijfertjes of tijdstippen en zich gewoon over te geven aan de passie.”