Udinese haalt Tsjech weg bij Slavia Praag als vervanger voor Kums

De Tsjech Antonin Barak ruilt Slavia Praag voor Udinese. Hij maakt de overstap komende zomer, zo meldt de Italiaanse eersteklasser zaterdag.

Barak is een 22-jarige centrale middenvelder met een cap achter zijn naam. In het Stadio Friulli moet hij volgend seizoen Sven Kums opvolgen. De voormalige draaischijf van AA Gent wordt Watford uitgeleend aan Udinese maar keert in de zomer terug naar Engeland.

Udinese betaalt naar verluidt 3 miljoen euro voor de Tsjechische middenvelder, die in augustus met Slavia Praag door Anderlecht werd uitgeschakeld in de play-offs van de Europa League.