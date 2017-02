Elektrische treinen naar Limburg stap dichterbij

Mol is voorlopig nog de eindhalte voor de elektrisch aangedreven treinen. Foto: BERT DE DEKEN

Mol - De regering geeft groen licht voor een grensoverschrijdend spoorproject tussen de Kempen en Nederlands-Limburg. Daarmee komt de doortrekking van de elektrificatie tussen Mol, Hamont en Weert dichterbij.

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) mag op zoek naar Europese subsidies voor twee grensoverschrijdende spoorprojecten. Dat heeft het kernkabinet beslist. Het gaat in eerste instantie om de elektrificatie tussen Mol en het Nederlandse Weert. Een tweede project is de bouw van een treinverbinding tussen Athus en het Franse Mont Saint-Martin.

“Door deze belangrijke stap komt de realisatie van de twee projecten een grote stap dichterbij”, benadrukt Bellot. “Deze twee belangrijke verbindingen worden al lang bepleit door verscheidene sociaal-economische spelers voor Athus en door lokale overheden en reizigersorganisaties in Limburg voor de lijn van Mol naar Hamont-Weert.”

Concreet kreeg Bellot een mandaat om een subsidiedossier in te dienen bij de Connecting Europe Facility van de Europese Commissie. Daardoor zou Europa een deel van de kosten dragen. “Het niet-gesubsidieerde deel wordt ten laste genomen op Belgisch niveau”, zegt minister Bellot.

1 miljard euro

De federale regering besliste ook dat er 1 miljard euro vrijkomt voor investeringen bij de NMBS, waaronder – via een verdeelsleutel – 365 miljoen euro voor Vlaamse spoorprioriteiten. Dat vergroot de hoop dat de verdere elektrificatie van de lijn Mol-Hamont in het op stapel staande investeringsplan van Infrabel wordt opgenomen.

“Dit is goed nieuws voor de Kempen”, reageert oud-machinist Jean Pauwels van ACV-Spoorgroep Mol, die al langer ijvert voor de doortrekking van de elektrificatie, na ook al een jarenlange strijd voor elektrische treinen tussen Herentals en Mol. “De Nederlanders zijn vragende partij voor de elektrificatie. De provincie Nederlands-Limburg heeft eerder al laten weten dat ze 4 miljoen euro voor dit project opzij wil zetten.”

Nieuwere treinen

Sinds december 2015 rijden er elektrisch aangedreven treinen tussen Herentals en Mol. Het is sindsdien nog altijd wachten op de elektrificatie van de rest van het traject tussen Mol en het Limburgse Hamont en van daaruit over de grens tot in Weert. De volledige elektrificatie zou betekenen dat er nieuwere en meer milieuvriendelijke treinen kunnen rijden door de Kempen en Limburg.

Vanuit de Kempen en Limburg zou je dan ook meteen de trein kunnen nemen naar Eindhoven en Maastricht, want dan zou er vanuit België eindelijk ook een aansluiting zijn op het Nederlandse spoor. Vanuit Weert ben je bijvoorbeeld in anderhalf uur tijd in Amsterdam.