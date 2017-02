Geen fietssubsidies meer: “Een filevrije oase? Dat denk ik niet”

Heist-op-den-Berg / Bornem / Duffel / Berlaar / Sint-Katelijne-Waver -

De maatregel van minister Ben Weyts (N-VA) stuit op onbegrip in de gemeenten uit onze regio. Bedrijven uit Sint-Katelijne-Waver, Heist-op-den-Berg, Bornem, Duffel en Berlaar kunnen geen gebruik meer maken van het Pendelfonds, waarmee maatregelen gesubsidieerd worden om werknemers op de fiets te krijgen. De reden is dat er onvoldoende file is. Hoezo, geen file?