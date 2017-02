Valentijnsactie met bijna 7.400 euro prijzenpot

Kontich - De jaarlijkse Valentijnsactie van handelarenvereniging Vank loopt van 1 tot 14 februari. In de deelnemende winkels kan u deelnameformulieren verkrijgen. De prijzenpot bedraagt 7.389 euro.

Stefan Nijsten gaf als bestuurslid van Vank de aftrap van de Valentijnsactie in modezaak Depot Noord, waar hij de eerste affiche van de actie in de etalage hing. Dertig deelnemende handelszaken verzamelden 7389 euro prijzengeld. Bij de deelnemende handelaars kan men zonder aankoopverplichting een deelnameformulier afhalen. Op 17 februari vindt de trekking plaats onder toezicht van burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA). De winnaars worden door Vank uitgenodigd om hun prijs op 22 februari af te halen in polyvalente zaal Het Halfdiep. Ondertussen hangen er ook rode hartjes in de winkelstraten.

Tijdens de aftrap van de Valentijnsactie zette schepen van Sport Pieter Defoort (N-VA) de 10.000ste bezoeker van de ijspiste in de bloemetjes. Noa van Kessel uit Edegem ontving een gezelschapsspel en aankoopcheques van Vank.