De allereerste autodeler van Antwerpen: “Na elf jaar nog steeds fan”

Antwerpen - In een jaar tijd is het aantal autodelers in Vlaanderen verdubbeld. Al zo’n 28.000 Vlamingen laten hun eigen wagen staan voor een exemplaar dat ze met andere automobilisten delen. Antwerpenaar Chris Vercauteren was vanaf dag één verkocht. “Nooit heb ik het gevoel dat ik beperkt ben in mijn vrijheid.”

Van 14.000 naar 28.000 in een jaar tijd. Zo sterk is de stijging van het aantal autodelers in Vlaanderen volgens koepelorganisatie Autodelen.net. De bekendste en grootste speler in België blijft Cambio, een partnerschap tussen De Lijn, Taxistop en VAB, met in ons land zo’n 26.500 gebruikers.

De eerste Antwerpse stelplaats lag aan het Albertpark en de allereerste Antwerpenaar die daar in zo’n deelauto stapte, was Chris Vercauteren (54). Elf jaar later is er voor hem niets veranderd. Hij heeft nog altijd geen eigen auto en hij heeft er nog altijd geen nodig.

“Met de combinatie van Cambio, de rode Velo’kes en de tram geraak ik overal waar ik moet zijn”, zegt Chris, die in Antwerpen-Zuid woont en in de stad werkt. “Alleen voor grotere boodschappen neem ik een Cambio-auto. Meestal eentje met wat laadruimte, zoals een Citroën Berlingo of zo. Dan maak ik op voorhand een lijstje van alles wat ik moet kopen en doen, bijvoorbeeld langs het containerpark en de supermarkt gaan, en pik ik een auto op.”

“Geen problemen met parkeren, geen onderhoudskosten, geen zorgen. Alles opgeteld, met ook nog een extra verzekering, kost mijn abonnement me tussen de 200 en 300 euro per jaar. Voor die prijs koop je zelf geen auto.”

Veel vragen

In die elf jaar heeft hij gemerkt dat steeds meer mensen openstaan voor autodelen. “Tegenwoordig krijg ik veel meer praktische vragen van kennissen die oprecht willen weten hoe het werkt, omdat ze zelf overwegen om met Cambio te beginnen.”

De uitbreiding van Cambio doorheen de jaren had ook zijn voordelen. “Vroeger moest ik een heel stuk wandelen voor een auto. Nu heb ik er al een op 500 meter van mijn deur.”