Mama (19) bezwijkt na snuiven aanstekergas: “Een enorme schok”

Een gevaarlijke cocktail van drugs en aanstekergas is Tatjana Vandecasteele (19) uit het West-Vlaamse Desselgem fataal geworden. Haar zoontje van tien maanden was ook in het appartement aanwezig waar de jonge vrouw overleed. Het drogerende aanstekergas is vooral populair bij tieners.

“Om 1.30u had ze me nog een berichtje gestuurd”, zegt Tatjana’s goede vriendin Vanessa. “Ze zei dat ze wilde babbelen. Dat deed ze vaak als ze het moeilijk had. Maar ik lag te slapen en heb pas ’s morgens geantwoord. Kort daarna kreeg ik te horen dat ze gestorven was. Een enorme schok.”

Tatjana trok woensdagnacht naar Kim N., met wie ze al enkele maanden een relatie had. Op het appartement van een vriend begonnen de drie drugs te gebruiken en aanstekergas te snuiven. Tatjana’s zoontje van tien maanden was daarbij aanwezig. Even na twee uur liep het mis.

“Tatjana zei plots dat ze zich niet goed voelde”, zegt een familielid. “Ze moet het bewustzijn hebben verloren.” De vrienden belden de hulpdiensten, maar tevergeefs. “Ze zou nog twee keer zijn bijgekomen, maar daarna overleed ze.” De oorzaak zou hartfalen zijn geweest.

Experimenteren bij tieners

Volgens het Kortrijkse parket inhaleerde het meisje het butaangas via een plastic zak. Een praktijk waar vooral tieners mee experimenteren, zegt drugspreventiecentrum De Sleutel. Uit een bevraging bij Brugse scholieren bleek dat 6,4% van de jongeren ooit al dergelijke snuifmiddelen gebruikte, waaronder ook bijvoorbeeld lijm en verfverdunners.

Voor enkele euro kan je die producten in de winkel op de kop tikken. Ook Jordy Brouillard, de 19-jarige jongen die omkwam van ontbering in een tentje in de Gentse Blaarmeersen, zat aan het spul.

Het parket van Kortrijk opende intussen een onderzoek naar de drugs, maar de twee vrienden werden niet aangehouden. Wat met het zoontje zal gebeuren, is onduidelijk. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis.