Federale rechter blokkeert Trumps inreisverbod

Een Amerikaanse federale rechter uit Seattle heeft het inreisverbod voor burgers uit zeven moslimlanden tijdelijk geblokkeerd. Dat melden de Amerikaanse media. De opschorting, die onmiddellijk van kracht wordt, geldt voor de hele Verenigde Staten.

De rechter in Seattle oordeelde vrijdag echter dat de advocaten van het Witte Huis ongelijk hebben, en gaat zo in op de vraag van de staten Washington en Minnesota.

Die staten hebben een klacht ingediend tegen het inreisverbod, omdat het de burgers schade toebrengt en discriminatie in de hand werkt. Ze vroegen een tijdelijke blokkering van het decreet terwijl de rechter hun klacht onderzoekt, waarin is opgenomen dat belangrijke onderdelen van het decreet ongrondwettelijk zijn.

Minister van Justitie van Washington Bob Ferguson is tevreden met de beslissing van de rechter. “De Grondwet heeft gewonnen”, zegt hij in een mededeling. “Niemand staat boven de wet, zelfs niet de president.”

“Schandalig” oordeel

Maar het Witte Huis ziet dat anders. Woordvoerder Sean Spicer laat weten dat het Witte Huis zo snel mogelijk in beroep zal gaan tegen de beslissing van de rechter. Hij noemt het oordeel van de rechter “schandalig”, en herhaalt dat het inreisverbod wel wettelijk is. “Het decreet van de president is bedoeld om het land te beschermen en hij is degene die de grondwettelijke autoriteit en verantwoordelijkheid heeft om het Amerikaanse volk te beschermen”, aldus de persmededeling.

Volgens advocaten van de Amerikaanse overheid hebben de staten niet de bevoegdheid om het decreet van Donald Trump over een inreisverbod en een migratiestop voor burgers uit zeven overwegend moslimlanden aan te vechten. Ze zeggen dat het Congres aan de president de autoriteit heeft gegeven om beslissingen te nemen op nationaal niveau rond veiligheid en immigratie.

60.000 visa

Het inreisverbod en immigratiestop voor burgers uit Syrië, Soedan, Jemen, Iran, Irak, Somalië en Libië heeft geleid tot hevige protesten in heel het land. Talrijke mensen werden sinds de ondertekening van Trumps decreet vastgehouden op de luchthavens. Vrijdag liet het ministerie van Buitenlandse Zaken nog weten dat na het decreet van Trump 60.000 visa werden ingetrokken.