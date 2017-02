Limburg United boekt vijfde opeenvolgende overwinning

Limburg United heeft vrijdag op de 18e speeldag in de hoogste nationale basketbalafdeling met 84-78 gewonnen van Brussels, voor de Limburgers de vijfde zege op een rij.

Limburg United maakte het verschil in het derde kwart (23-7) en kon rekenen op prijsschutters Wen Mukubu en Jerime Anderson, die elk 18 punten lukten.

Verder was Charleroi in de Henegouwse derby met 80-61 te sterk voor Bergen, onder impuls van DJ Richardson (20 ptn). In Luik-Leuven stonden de twee laagst geklasseerde teams tegenover elkaar. Dankzij hun 68-71 overwinning lieten de Bears de rode lantaarn achter in de Vurige Stede. Bij de bezoekers gooide Korey Billbury 22 punten door de korf.

Zaterdag speelt leider en kampioen Oostende gastheer voor Willebroek. In een duel tussen de - voor deze speeldag - nummers drie en twee ontvangt Aalstar de Antwerp Giants.