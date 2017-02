Davis Cup. Servië en Italië dicht bij zege

Het Servië van Novak Djokovic (ATP 2) leidt met 2-0 tegen Rusland na de eerste dag van de Davis Cup-ontmoeting in de eerste ronde van de Wereldgroep.

In Nis kregen de Serviërs het tweede punt in de schoot geworpen. Djokovic leidde met 2-1 (3-6, 6-4 en 6-1) toen Daniil Medvedev (ATP 63) in de vierde set bij 1-0 voor de Serviër geblesseerd de handdoek in de ring gooide.

In het eerste duel had Viktor Troicki (ATP 37) aan het langste eind getrokken tegen Karen Khachanov (ATP 52): 6-4, 6-7 (3/7), 6-3, 1-6 en 7-6 (8/6). De winnaar van de ontmoeting stoot door naar de kwartfinales van de Wereldgroep. De verliezer wordt naar de barrages verwezen.

Gelijk in Kroatië - Spanje

Kroatië en Spanje houden elkaar in evenwicht na de eerste dag. In Osijek kwam Kroatië op voorsprong dankzij Franko Skugor (ATP 223). Hij klopte Pablo Carreno Busta (ATP 26) met 3-6, 6-3, 6-4, 4-6 en 7-6 (8/6). Daarna werd het verschil op de ranking tussen Roberto Bautista Agut (ATP 16) en Ante Pavic (ATP 349) ook duidelijk weergegeven op het scorebord: 6-4, 6-2 en 6-3.

Italië leidt met 2-0 tegen Argentinië

Italië heeft een comfortabele 2-0 voorsprong op zak tegen titelverdediger Argentinië. In Buenos Aires kan Argentinië niet rekenen op twee sleutelspelers: Juan Martin del Potro (ATP 38) en Federico Delbonis (ATP 49).

Paolo Lorenzi (ATP 43) bezorgde Italië het eerste punt door Guido Pella (ATP 84) met driemaal 6-3 te verslaan. Daarna was Andreas Seppi (ATP 68) te sterk voor Carlos Berlocq (ATP 81): 6-1, 6-2, 1-6 en 7-6 (8/6).

De winnaar van het duel neemt het in de kwartfinales op tegen Duitsland of België, die in Frankfurt tegenover elkaar staan. Na de eerste twee enkelspelen is het daar 1-1.

Groot-Brittannië leidt met 0-1 tegen Canada

Groot-Brittannië staat 0-1 voor na de eerste wedstrijd in de Davis Cup-ontmoeting met Canada. De Britten, die België in 2015 in de Davis Cup-finale versloegen, kwamen vrijdag in het Canadese Ottawa op voorsprong dankzij Daniel Evans (ATP 45), speerpunt bij afwezigheid van het nummer één van de wereld Andy Murray. Evans had geen moeite met Denis Shapovalov (ATP 234): 6-3, 6-3 en 6-4.

In het tweede enkelspel staat thuisspeler Vasek Pospisil (ATP 133) tegenover Kyle Edmund (ATP 47).

Ook Canada moet het zonder zijn beste speler stellen. Milos Raonic (ATP 4) liet net als de overgrote meerderheid van de spelers uit de top twintig verstek gaan voor de eerste ronde.