Origineel idee: sticker aan container brengt ‘overschotjes’ bij armen

Een Braziliaanse organisatie heeft een effectieve en ludieke manier gevonden om de verspilling van voedsel tegen te gaan en tegelijkertijd armen en daklozen eten te geven. Een simpele sticker moet ervoor zorgen dat mensen hun (nog eetbaar) voedsel niet langer bij het afval gooien.

Het Braziliaanse collectief Makers Society wil op iedere openbare afvalcontainer in de grote steden een plek maken waar mensen het voedsel waar ze vanaf willen én dat nog geschikt is voor consumptie, kunnen achterlaten. Met de filosofie “de ene zijn afval is de andere zijn lunch”, maakten ze een sticker die op afvalcontainers geplakt kan worden.

‘Prato de Rua’ of ‘straatvoedsel’ staat er op de kleurrijke sticker. “De bedoeling is dat mensen hun eten in een zakje of een doos achterlaten bij de sticker. Daklozen en armen kunnen het eten op die plekken oppikken”, zegt initiatiefnemer Marcos Kaiser Mori. Naar schatting worden er in de Braziliaanse steden jaarlijks tientallen tonnen aan eetbaar voedsel weggegooid. Of de stadsbewoners het eten in de vuilniscontainer gooien of bij de sticker neerzetten, maakt geen enkel verschil uit. Het collectief heeft op een aantal plekken al stickers geplakt en de eerste resultaten zijn hoopgevend.