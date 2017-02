Overgrootmoeder van 90 wordt eerstejaars filosofie

Met haar 90 jaar is Antoinette Pecher uit Lillo de oudste studente van Antwerpen en allicht zelfs van het hele land. Niet alleen begint ze met een opleiding wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen, ze gaat zelfs ‘op kot’ op de Ossenmarkt, pal in de Antwerpse studentenbuurt. “Ik doe dit niet om mijn tijd te verdoen, maar wel om kwiek te blijven”, zegt ze.

De 90-jarige barones, overgrootmoeder en eregemeenteraadslid van Antwerpen woont al 22 jaar in Lillo, waar ze in het weekend de ruilbibliotheek Hendrik Conscience openhoudt. Na al die jaren tussen de boeken heeft ze besloten om een van haar oudste dromen van onder het stof te halen.

Antoinette heeft zich ingeschreven aan de Universiteit Antwerpen (UA) voor een verkort traject wijsbegeerte, hedendaagse geschiedenis en politiek. “Ik heb altijd al voort willen studeren”, vertelt Antoinette. “In die tijd was het bijna onmogelijk om als vrouw na het middelbaar aan verdere studies te denken. Jij gaat toch trouwen, reageerden mijn ouders, waarom zou je dan nog gaan studeren? Ik heb die droom dus moeten opgeven, maar de drang om voort te studeren is altijd gebleven. Het is niet mijn bedoeling om nog te doctoreren. Ik doe het vooral om jong en helder van geest te blijven.”

“Ik heb mijn uurrooster al en kan deze maand beginnen. Ik heb me zelfs al een paar studentikoze schoenen gekocht.” Die moderne, felrode schoenen zouden een piepjonge studente zeker niet misstaan. Antoinette wil dan ook een echte studente zijn. “Een studentendoop, dat zit er waarschijnlijk niet in”, lacht ze. “Een studentikoze drink wellicht wel.”