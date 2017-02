Steeds meer minderjarigen als vrijwilliger naar buitenland

Een school bouwen in Togo of hulp bieden aan weeskinderen in Marokko: jongeren tussen 15 en 17 jaar ruilen hun vakantie meer dan ooit in voor vrijwilligerswerk in het buitenland. De aanbieders van zulke sociale projecten zien het aantal vrijwilligers almaar toenemen, vooral meisjes.

Het aanbod aan vrijwilligersreizen is erg uiteenlopend. Het gaat van het renoveren van een kleuterschool in Albanië en bosonderhoud in Kroatië tot de verzorging van wees- en straatkinderen in Marokko en de bouw van scholen in Togo.

Bij organisator WEP zien ze al een aantal jaren een stijging bij de 18- tot 25-jarigen. Vorig jaar noteerden ze 20% meer inschrijvingen tegenover 2015. Bouworde vzw tekende het afgelopen jaar een stijging van 10% op in het aantal vrijwilligers (tussen 15 en 30 jaar). In 2015 was er ook al een stijging met 8%. Concreet trokken vorig jaar 1.035 jongeren via Bouworde naar het buitenland om er als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Het meest opvallend is de stijging van het aantal vrijwilligers bij de minderjarigen, tussen 15 en 17 jaar. In die leeftijdscategorie noteert Bouworde al voor het tweede jaar op rij een stijging van meer dan 30% ten opzichte van de voorgaande jaren. Van 158 deelnemers in 2015 ging het naar 207 vorig jaar.

Niet goedkoop

Nochtans zijn vrijwilligersreizen niet goedkoop: 700 euro voor twee weken Kroatië, 1.800 euro voor twee weken Togo en 2.800 euro voor drie weken India, om er maar enkele op te noemen. “Dat is inderdaad veel geld”, zegt Van Steenvoort. “Daarom vinden we het ook belangrijk om daar open over te communiceren. Meer dan de helft van het bedrag gaat naar de vliegtuigtickets, een ander deel wordt gebruikt om de lokale initiatieven waar de jongeren terechtkomen te ondersteunen.”