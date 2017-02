Deze Kempense beenhouwer aast op erkenning van zijn vijfde streekproduct

Mol - Beenhouwer Jef Janssens (75) uit Mol-Rauw, de koning van de streekproducten, broedt op een vijfde erkenning. Hij verkoopt al vier streekproducten, waaronder zijn bekende zwarte pensen, maar wil nu ook een aanvraag voor zijn ossenvlees indienen.

De koploper in het ontwikkelen van streekproducten is ongetwijfeld Mollenaar Jef Janssens (75). Het zoeken naar streekproducten begon acht jaar geleden met de hele hype rond de pensen die Jef voor het televisieprogramma Van Vlees en Bloed leverde.

“Om een product officieel als streekproduct te laten erkennen, moet je dit al minstens 25 jaar zelf maken”, zegt Jef. “Er zijn weinig mensen die hiervoor in aanmerking komen. Aangezien ik zelf al bijna vijftig jaar als slager werk, komen veel van onze ambachtelijke producten in aanmerking om als streekproduct erkend te worden.”

De eerste gooi naar een streekproduct deed Jef met zijn bekende Kempense zwarte pensen. Later volgden smout uit de Kempen (varkensvet, red.), Vlaams vet spek en Molse kipkap met mosterd.

Jef droomt nu hardop van een vijfde streekproduct. “We maken al jaren heerlijk ossenvlees klaar”, zegt Janssens. “Het ossenvlees wil ik op termijn ook laten erkennen. Een dossier hebben we nog niet ingediend en het idee staat nog in haar kinderschoenen. Definitief is het dus nog zeker niet.”