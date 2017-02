Na jarenlange perikelen: “Dit zwembad gaat niet meteen weer dicht”

Turnhout - Schepen van Sport Hannes Anaf (sp.a) heeft er het volste vertrouwen in. Het zwembad in het Turnhoutse Stadspark, dat vanaf vandaag voor het publiek heropent, gaat niet meer dicht. “We hebben alle tests goed doorstaan”, zegt hij.

Zwembadmanager Maarten Schrooyen leidt ons rond in het gebouw. Hij wil ons tonen waarom het Turnhoutse zwembad nu niet meer om de haverklap de deuren moet sluiten. Hij toont ons de ruime technische ruimte, waarin alle apparatuur is vernieuwd.

“De technologie is nieuw en bovendien hoeven we hier niet meer te vrezen voor waterinsijpeling. Vroeger lag de technische ruimte onder het zwembad, nu hebben we die gemaakt waar vroeger de wildwaterbaan was.”

Luchtbehandeling

Er zijn nog meer maatregelen genomen die een grotere bedrijfszekerheid moeten garanderen. Zo is er een volledig nieuwe luchtbehandelingsinstallatie gebouwd. “Meer zelfs, er zijn er twee. Omdat we de kinderwereld helemaal hebben afgesloten van de rest van het zwembadcomplex, heeft dat gedeelte een eigen luchtbehandelingsinstallatie gekregen. Bij een storing in de ene installatie kunnen we evacueren naar de andere kant van het gebouw.”

In het zwembad gelden voortaan tarieven die verschillend zijn voor Turnhoutenaren en niet-Turnhoutenaren. Voor een gewone zwembeurt betalen de eigen inwoners 3,6 euro. Wie van buiten Turnhout komt, betaalt 1 euro meer. In dat bedrag is ook het vrije gebruik van het welnessgedeelte inbegrepen.