Nieuwe voorzitter voor politiezone Grens

Essen / Kalmthout / Wuustwezel - Burgemeester Gaston Van Tichelt is de nieuwe voorzitter van de politiezone Grens en daardoor ook meteen het aanspreekpunt voor het politiebeleid in de gemeenten Essen, Kalmthout en Wuustwezel.

Elk jaar wisselt het voorzitterschap van de politiezone Grens (Essen, Kalmthout, Wuustwezel). Burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) van Kalmthout geeft dit jaar de fakkel door aan burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V) van Essen. Hij is in 2017 het aanspreekpunt voor het beleid van de politiezone. Op bestuurlijk vlak blijft wel elke burgemeester in de politiezone Grens bevoegd voor de eigen gemeente.

De politiezone Grens is een grote organisatie, die zeven dagen per week, actief is. Ze telt 139 medewerkers, vijf gebouwen, en beheert jaarlijks een budget van meer dan tien miljoen euro. De politie wordt geleid door korpschef Rudy Verbeeck. “De meest bekende afdelingen zijn de wijkwerking, recherche, interventiediensten, slachtofferzorg en de verkeerspolitie”, zegt de burgemeester. “Maar daarachter schuilt natuurlijk een groot apparaat van mensen die de planning doen, logistiek en administratief personeel en evenementen opvolgen."

“De veiligheid in onze politiezone ligt me na aan het hart”, zegt de nieuwe voorzitter. “Essen en Wuustwezel liggen aan de grens en dat maakt deze gemeente extra kwetsbaar. Criminelen zijn zo de grens over. Daarom is het belangrijk dat België en Nederland goed samenwerken op politioneel vlak. Onze politiezone is één van de voortrekkers op dat vlak.”

Het bouwen van een nieuw centraal kantoor is voor Van Tichelt een uitdaging. “In elke gemeente blijft er een gemeentelijk kantoor, maar daarnaast moet er één hoofdkantoor komen. Dat is nodig om de interne werking nog te verbeteren. Dit project, dat ongeveer tien miljoen euro zal kosten, staat op de planning voor 2018. De verhuis van het politiekantoor in de Kapelstraat naar de stationsbuurt in Essen zou ook een meerwaarde kunnen zijn. De plannen voor dit project zijn al vrij concreet en kunnen eventueel dit jaar nog van start gaan. Een overeenkomst met de NMBS is er nog niet. In de loop van de volgende maanden zullen we wellicht een betere kijk hebben op de planning en de mogelijkheden.”