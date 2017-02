Cultuurprijs voor brein achter ‘Callboys’

De Influence Award van cultuursite Cutting Edge gaat dit jaar naar Antwerpenaar Jan Eelen.

Hij krijgt de Influence Award, een prijs die de leden van de redactie uitreiken aan iemand die een constructieve bijdrage aan het culturele leven in Vlaanderen in het algemeen levert of heeft geleverd. Eelen is bekend als bedenker van succesvolle programma’s en series als Het eiland, De ronde, Vaneigens en recent nog Callboys. Op 6 maart reikt Cutting Edge zijn jaarlijkse cultuurprijzen uit. Het brede publiek mag bepalen wie de overige prijzen van Cutting Edge krijgt.