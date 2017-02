Eerste ‘BorgerBlad’ rolt dit weekend van de pers

Borgerhout - Dit weekend valt het eerste nummer van BorgerBlad in 21.000 brievenbussen in Borgerhout. De buurtkrant wordt gedragen door vrijwilligers en heeft als hoofddoel om alle inwoners van het district met elkaar te verbinden.

Het BorgerBlad is gegroeid uit de Boelaerbuurtkrant. Uitgever Koen Huybreghts wilde graag de Ring oversteken richting Oud-Borgerhout. Vandaar de komst van het BorgerBlad. Het eerste nummer heeft voor elk wat wils. Huiscolumnist is komiek Kamal Kharmach die zijn verhuis naar Nieuw-Borgerhout beschrijft. Lies Van Gasse maakt kunst van de laatste pagina. Ook poëzie of een kook- en natuurrubriek komen aan bod.

Maar in het blad staan vooral Borgerhoutenaars centraal, over alle leeftijden heen. De leerlingen van het zesde leerjaar van De Vlinderboom maakten het ­BengelBlad voor en door kinderen. De lezer vindt het terug enkele pagina’s achter het levensverhaal van de 92-jarige Yolande Vercammen.

Voor Bianca De Wolf van Borgerblad reikt dat verder dan de brug leggen tussen het drukke Oud-Borgerhout en het gemoedelijke deel over de Ring. “We willen ook de aandacht vestigen op wijken die minder aan bod komen. Ik denk aan de Tuinwijk of de woonblokken aan muziekcentrum Trix. Borgerhout is dicht bevolkt, heeft jonge en oude inwoners, diverse culturen en verschillende wijken. Het is onze uitdaging om dat allemaal met elkaar in verbinding te brengen.