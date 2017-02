Trump neemt nieuwe sancties tegen Iran na rakettest

Het ministerie van Financiën voegt 13 personen en twaalf bedrijven aan zijn sanctielijst toe wegens hun ‘betrokkenheid bij het Iraanse rakettenprogramma’.

De Amerikaanse president Donald Trump maakte reeds tijdens zijn verkiezingscampagne duidelijk dat hij niet opgezet is met de ‘vriendelijke behandeling’ van Iran door de regering-Obama en met het historische akkoord over het Iraanse nucleaire programma.

Iran is playing with fire - they don't appreciate how "kind" President Obama was to them. Not me!