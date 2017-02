Antwerps koppel al voor zesde keer thuis overvallen

Borgerhout - Een bejaard koppel uit Borgerhout is al voor de zesde keer thuis overvallen. Telkens wisten de daders met een smoesje binnen te geraken. Dat meldt ATV.

“Een man kwam aanbellen en zei dat hij ons wilde leren kennen”, vertelt de vrouw (83). “Opeens drong hij mee onze woning binnen en eiste hij 75 euro. We wisten hem buiten te werken door 25 euro te geven. ‘Ik kom nog wel terug’, zei hij nog.”

“Ik zag nog hoe de dader buiten een auto instapte met daarin twee andere mannen”, vult de echtgenoot aan. De twee zijn al 61 jaar getrouwd en wonen al bijna heel hun leven in Borgerhout, maar ze zijn bang en getuigen anoniem op ATV. Het is al de zesde keer in enkele maanden tijd dat ze thuis worden overvallen, telkens met een smoesje geraakten de daders binnen.

“Als ik jonger was geweest, was ik al lang verhuisd”, vertelt de doodsbange vrouw. “We hebben aangifte gedaan bij de politie en agenten vertelden ons dat het om een bende gaat die actief is in Borgerhout en Deurne.”

Een vriend van het koppel zou op straat zijn neergeslagen en beroofd, maar zou uit moedeloosheid geen aangifte hebben gedaan. De politie onderzoekt de twee zaken.