"De meeste economisten zijn het erover eens: protectionisme doet een economie zelden deugd"

Verwarring, dat gevoel overheerst in de bedrijfswereld over de economische toekomst met Donald Trump aan het roer van de Verenigde Staten. “We zitten hier met zeven directeuren rond de tafel en we denken alle zeven iets anders”, zegt een directielid van een groot Antwerps bedrijf in deze krant.

Die verwarring heerst trouwens niet alleen in de grote bedrijven. Ook de uitbaters van café Zeezicht in Antwerpen, die deze week dapper een boycot van Amerikaanse producten hadden aangekondigd, weten het zo goed niet meer. Natuurlijk willen ze Coca-Cola niet tegenwerken als de productie van het drankje hier in België gebeurt. Ze hadden die boycot trouwens bedoeld als een ludieke actie en zijn best geschrokken van de hevige reacties die ze erop krijgen. Een boycot van Amerikaanse producten lijkt inderdaad geen goed idee. We treffen er evengoed de Belgische werknemers mee die hier Amerikaanse producten maken.

Maar hoe kunnen we ons dan wel voorbereiden op de protectionistische dreiging uit Amerika? Niemand weet het. We moeten nu vaststellen dat in vergelijking met de verkiezing van Trump, de Brexit klein bier was. Ook die bracht een grote economische onzekerheid met zich mee, maar al gauw leefde de hoop dat er met goede handelsakkoorden tussen Europa en Groot-Brittannië nog wel een en ander te regelen viel. Er bleef een kader waarbinnen kon worden gewerkt. Met Trump aan het roer is dat er niet meer. Alles is nu onzeker, zo lijkt het.

Maar zo hoeft het niet te zijn. De meeste economisten zijn het erover eens dat protectionisme de economie zelden deugd heeft gedaan. Hoge inkomtaksen voor buitenlandse producten zullen het leven voor de gemiddelde Amerikaan ook duurder maken. Grote Amerikaanse bedrijven hebben zich al zeer kritisch uitgelaten over de plannen van de president. Trump zal allicht niet alle protectionistische maatregelen kunnen nemen waarvan hij droomt. Hoewel. Met Trump weet je nooit.

In ieder geval lijkt het in de gegeven omstandigheden verstandig om samen te werken, om de krachten te bundelen om de vrije handel te vrijwaren. Europa is groot genoeg om dat te doen en daar iets mee te bereiken, maar dan moet het wel eensgezind optreden. En dat doet het jammer genoeg niet. Europa kon zelfs na de Brexit niet als één blok naar voren treden en heeft ook nu ook nog geen enkel teken van eensgezindheid getoond, ondanks meerdere oproepen van hooggeplaatste politici. Is de druk op de verschillende landen nu nog altijd niet hoog genoeg, de dreiging nog altijd niet groot genoeg om eindelijk de handen in elkaar te slaan en op te treden als een economische grootmacht?