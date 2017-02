Jean-Marie Dedecker: “Ik voel de rechtse golf opborrelen, de tijd is rijp”

Jean-Marie Dedecker (64) is terug. Na drie jaar in de luwte is de politieke microbe in hem weer aan het woekeren. Deze week kondigde hij aan dat hij in 2018 burgemeester van Middelkerke wil worden, en met LDD ook in andere steden opkomt. Zijn trommel met oneliners is al goed gevuld. Maar hij twijfelt. “Ik voel de rechtse golf opborrelen”, zegt hij. “Maar ik heb al eens een gezin verloren aan de politiek.”